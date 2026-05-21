Luego de mucha espera, ya está aquí Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la nueva película de la saga de la cual muchos preguntan si tiene escenas postcréditos.

Nosotros ya vimos el filme, así que te diremos si hay algunas escenas postcréditos Star Wars: The Mandalorian and Grogu y te tienes que quedar un rato más en el cine.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Disney)

¿Star Wars: The Mandalorian and Grogu tiene escenas postcréditos?

En este momento te podemos decir que Star Wars: The Mandalorian and Grogu no tiene escenas postcréditos, por lo que te puedes ir una vez termine la trama principal.

De hecho, Star Wars: The Mandalorian and Grogu no tiene escenas postcréditos ni a la mitad de estos, así que no te perderás nada interesante.

Lo único que verás es la clásica secuencia de créditos de las películas de Star Wars, con la pantalla en negro y las letras en neón; tal y como ha sido desde la primera entrega de la saga.

Si quieres ver quién hizo la película, así como el resto de responsables en diversas áreas, te puedes quedar; pero en caso de que no sea así, te puedes retirar sin problemas.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Disney)

¿Por qué Star Wars: The Mandalorian and Grogu no tiene escenas postcréditos?

La razón de que Star Wars: The Mandalorian and Grogu no tenga escenas postcréditos se debe a que ninguna de las películas de la franquicia tiene una.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu está respetando esta “tradición” de más de 40 años, pues nadie de los responsables, incluido el propio George Lucas, ha considerado tener una secuencia extra para las películas.

Siempre se ha considerado que la películas de Star Wars son capítulos que se cierran en sus mismo metraje principal, sin hacer caso de dicha tendencia e los grandes blockbusters.

Así que si esperas algo que conecte con otra película o una posible nueva temporada de la serie, lamentamos decirte que te decepcionarás.