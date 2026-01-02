La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó un avance sustantivo en proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y educativa durante 2025, así como en acciones de mejoramiento del espacio público en distintas regiones del país.

SICT avanza en modernización y rehabilitación de infraestructura

Durante el año se construyeron, modernizaron y rehabilitaron carreteras, además de concluir diversas obras de continuidad que fortalecen la conectividad regional. Entre las vialidades finalizadas destacan:

Carretera San Ignacio-Tayoltita

Carretera Real del Monte-Huasca

Carretera Jala-Puerto Vallarta

Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las casas

En materia de puentes, la SICT avanzó en la construcción del puente Rizo de Oro, en Chiapas, y el puente Nichupté, en Cancún. Asimismo, durante 2025 se intervinieron 193 kilómetros de carreteras como parte de los Ejes Prioritarios, con trabajos en tramos estratégicos que mejoran la movilidad y seguridad vial.

Las acciones incluyeron carreteras como Tamazunchale–Huejutla, Bavispe–Nuevo Casas Grandes, Macuspana–Escárcega, Salina Cruz–Zihuatanejo, el Circuito Tierra y Libertad, en Morelos, donde se concluyó el puente “Los Muros”, así como Cuautla–Tlapa, Toluca–Tejupilco, con apoyo de la Defensa, y Guaymas–Esperanza–Yécora, con apoyo de la Marina.

Por otra parte, se mantiene en proceso la construcción de 11 puentes y distribuidores viales en distintos puntos del país, entre los que destacan los puentes Alameda Oriente I y II, en el Estado de México; el Arco Norte y Arco Sur, en Colima; el puente de Acceso al Puerto de Veracruz, así como la Glorieta de las Mujeres Libres, en Baja California Sur.

Programas impulsados por la SICT en 2025

A través del programa “General Lázaro Cárdenas del Río”, durante 2025 se intervinieron 820 kilómetros de carreteras, además de poner en marcha un programa para la entrega de trenes de repavimentación a las entidades federativas.

Actualmente, 16 estados ya cuentan con maquinaria especializada para la rehabilitación de caminos y carreteras, y se prevé que todas las entidades del país dispongan de un tren de repavimentación el próximo año.

Desde el inicio de la actual administración, se han realizado trabajos de conservación en 45 mil 477 kilómetros de la Red Federal de Carreteras libres de peaje.

En Guerrero, tras las afectaciones provocadas por los huracanes John y Otis, se llevan a cabo acciones para la reconstrucción de 68 puentes. Mientras que, ante las lluvias extraordinarias registradas en octubre, se restableció la circulación en mil 61 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En la red federal y caminos alimentadores también se rehabilitó el paso en 269 localidades, con la liberación de 493 caminos en las cinco entidades afectadas. Adicionalmente, durante el año se construyeron 135 caminos artesanales, que suman 432 kilómetros, en 11 estados del país.

Proyectos clave en infraestructura de movilidad de la SICT

El proyecto ferroviario de la presente administración registró avances relevantes con el inicio de la construcción de rutas de trenes de pasajeros como México–Querétaro, México–Pachuca, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, estas últimas en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, comenzaron las pruebas preoperativas del tramo Lechería–AIFA, una obra de 23.7 kilómetros que atenderá a 82 mil pasajeros diarios, además de realizarse pruebas dinámicas y estáticas en la etapa final del tren El Insurgente.

En infraestructura aeroportuaria, la SICT trabajó en la ampliación y modernización de 10 aeropuertos, en beneficio de 186 millones de usuarios, con la meta de intervenir 64 aeropuertos del país, en coordinación con la iniciativa privada.

Infraestructura en México: SICT cierra 2025 con obras clave en todo el país. (Cortesía)

Dentro de las nuevas atribuciones de la dependencia también destaca la construcción de infraestructura educativa, con la edificación de 17 Bachilleratos Tecnológicos en 11 estados, así como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en Tlaxcala.

A través del programa Senderos Seguros “Camina Libre, Camina Segura”, del Plan Integral Oriente del Estado de México, se reforzó el alumbrado público y se rehabilitó la infraestructura de calles y camellones.

Durante 2025, la SICT informó que se intervinieron mil 523 kilómetros de carreteras y caminos, se rehabilitaron y construyeron 31 kilómetros de puentes, se utilizaron 4 mil 747 máquinas, se generaron 87 mil fuentes de empleo, se construyeron 787 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros y se rehabilitaron 10 aeropuertos.

Finalmente, la Secretaría reconoció la labor de trabajadoras y trabajadores de la construcción y camineros, cuya labor, destacó, genera oportunidades, bienestar y progreso para millones de personas, al consolidar un México más fuerte y mejor comunicado.