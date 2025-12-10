La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Gobierno de México invierte 129 mil 139 millones de pesos en infraestructura aeroportuaria.

Solo en 2025 se han destinado 36 mil 503 mdp para fortalecer y modernizar las 62 terminales aéreas del país, con recursos federales y de la iniciativa privada.

SICT detalla distribución de recursos para modernizar aeropuertos

De acuerdo con la dependencia, la inversión contempla la ampliación y modernización de 10 aeropuertos estratégicos:

Puerto Escondido

Tepic

Monterrey (ampliación en la terminal)

Guadalajara (nueva terminal)

Ciudad de México (reforzamiento y rehabilitación)

Además, se contempla la intervención de otras terminales aéreas, entre ellas Puerto Vallarta, donde entrará en operación una nueva terminal; Cancún, con la ampliación de la Terminal 1; Tijuana, que sumará espacios mediante la ampliación de su edificio terminal; Mérida, que también ampliará su edificio terminal; y Chihuahua, donde se realizará la remodelación de pistas.

SICT registra alza en el flujo de pasajeros

La SICT destacó que nueve aerolíneas nacionales y 55 internacionales han mostrado un crecimiento sostenido en transporte de pasajeros y carga.

Hasta septiembre de 2025, la demanda de usuarios incrementó:

23% en Ciudad de México

16% en Cancún

10% en Guadalajara

8% en Monterrey

7% en Tijuana

Además, el número de viajeros en México ha mostrado una tendencia creciente desde 2014. Ese año se registraron 110.9 millones de pasajeros, cifra que aumentó a 113.6 millones en 2015, 126 millones en 2016, 136.7 millones en 2017, 148.6 millones en 2018 y 157.5 millones en 2019.

En 2020, debido a la pandemia de COVID-19, el tráfico aéreo cayó a 77.7 millones; sin embargo, la recuperación fue constante: 127.5 millones en 2021, 167.2 millones en 2022, 186.6 millones en 2023 y 186.5 millones en 2024. Para 2025, de enero a septiembre, se han reportado 142 millones de usuarios, lo que mantiene la misma tendencia positiva.

Aeropuertos de México recibieron 129 mil mdp para ampliación y modernización. (Cortesía )

SICT resalta crecimiento sostenido en el transporte de carga

En el transporte de carga operan cuatro aerolíneas nacionales y 43 internacionales. Hasta septiembre de 2025, los aeropuertos reportaron incrementos:

32% en Santa Lucía

21% en Ciudad de México

15% en Guadalajara

7% en Querétaro

6% en Monterrey

Las cifras históricas también confirman una tendencia sostenida. De 2014 a 2019, el movimiento de carga pasó de 766 mil a poco más de un millón 25 mil toneladas, con incrementos constantes año con año.

Durante el periodo de pandemia y la recuperación posterior, el comportamiento continuó al alza: en 2020 se movilizaron 911 mil toneladas; en 2021, un millón 137 mil; en 2022, un millón 150 mil; en 2023, un millón 196 mil; y en 2024, un millón 263 mil toneladas.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, los aeropuertos del país reportan 897 mil toneladas de carga movilizada, lo que refleja que la actividad mantiene su ritmo de crecimiento.

Aeropuertos de México recibieron 129 mil mdp para ampliación y modernización. (Cortesía )

La SICT subrayó que esta modernización aeroportuaria busca garantizar una aviación segura, eficiente y competitiva, capaz de responder a la creciente demanda y fortalecer la conectividad nacional e internacional.

Además, las obras forman parte de la preparación para recibir a 5.5 millones de turistas que llegarán al país por la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre junio y julio del próximo año.