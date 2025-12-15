El Programa de Caminos Artesanales 2025, impulsado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, beneficiará a 136 mil 474 habitantes de comunidades rurales e indígenas en 11 estados del país, lo que fortalecerá la conectividad, la economía local y el acceso a servicios básicos.

SICT anuncia avance en Caminos Artesanales

La SICT explicó que estas obras son construidas por mujeres y hombres de las comunidades, lo que garantiza un enfoque social, participativo y con perspectiva. Para el cierre del 2025 se contempla la construcción de 135 caminos artesanales, que sumarán 432 kilómetros, con una inversión de 3 mil millones de pesos.

De acuerdo con la SICT, el programa registra una inversión de mil 674.7 millones de pesos, equivalente al 55.8% del presupuesto anual, con avances significativos en entidades como Guerrero, Oaxaca, Durango, Nayarit y Chiapas.

La SICT avanza en el Programa de Caminos Artesanales 2025 con participación comunitaria y desarrollo regional (Cortesía)

Asimismo, se explicó que la SICT y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) firmaron 160 acuerdos con las comunidades rurales para consolidar la infraestructura en caminos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la economía y los servicios básicos de las regiones.

Hasta el momento, la SICT dio a conocer los avances en la construcción de Caminos Artesanales:

Durango, 56 km, 79.7%

Veracruz, 10 km, 70%

Jalisco, 23 km, 46%

Sonora, 23 km, 42%

Puebla, 5 km, 40%

Oaxaca, 77 km, 37%

Colima, 6 km, 76.6%

Nayarit, 51 km, 33%

Chiapas, 28 km, 61%

Zacatecas, 10 km, 23%

Guerrero, 143 km, 40%

La SICT avanza en el Programa de Caminos Artesanales 2025 con participación comunitaria y desarrollo regional (Cortesía)

Finalmente, la SICT aseguró que entre el 2025 y el 2030 se planea construir 2 mil 500 kilómetros de caminos con una inversión de 15 mil millones de pesos, con el propósito de mejorar la accesibilidad en zonas rurales e indígenas, fortalecer las economías locales y generar oportunidades sociales.