Durante la mañana del sábado, Michoacán registró uno de los momentos más tensos del año, pues cerca de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana hubo una explosión de un coche bomba, dejando hasta el momento cinco muertos.

Ante esta situación, el gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, activó los protocolos de seguridad. De igual manera la Fiscalía General de la República comenzó con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Gobierno de Michoacán comienza investigaciones en Coahuayana

Tras más de 24 horas de la tragedia, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, junto al fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informaron que se activaron los protocolos de atención a víctimas directas e indirectas.

Durante una conferencia, Zepeda Villaseñor detalló que las personas heridas fueron trasladadas vía aérea y terrestre a hospitales para recibir atención especializada.

Además, agentes de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Guardia Civil, acudieron al punto para el resguardo de la zona y el inicio de las investigaciones.

Explosión en Coahuayana deja 5 víctimas, 7 heridos y daños materiales (Cortesía )

Por otra parte, dio a conocer que desde el domingo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población, mantienen acompañamiento y atención integral a las víctimas.

Asimismo, aseguró que el gobernador Alfredo Ramírez asistió a Coahuayana para brindar apoyo a personas que resultaron afectadas, además, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, permanece en la zona para la coordinación operativa correspondiente.

FGR comienza investigaciones tras explosión en Coahuayana

El fiscal general del Estado, Carlos Torres, informó que el suceso ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre. Afirmando, que una vez ocurrida la tragedia, se desplegó un operativo con personal de las fiscalías regionales de Lázaro Cárdenas y Coalcomán, y que la Fiscalía General de la República atrajo el caso al tratarse del uso de explosivos.

Por otra parte, detalló que tres de las víctimas pertenecían a la Policía Comunitaria de Coahuayana, mientras que dos personas más no han sido identificadas; sin embargo, una de ellas sería la persona que conducía el carro con explosivos.

Explosión en Coahuayana deja 5 víctimas, 7 heridos y daños materiales (Cortesía )

Torres Piña detalló que siete personas resultaron heridas, de las cuales seis de ellas ya atendidas en hospitales locales y una más hospitalizada en el IMSS de Morelia. Por otra parte, 12 vehículos fueron dañados.

Finalmente, Carlos Torres afirmó que se mantiene un contacto directo con la fiscal de la República, Ernestina Godoy, y coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con las personas responsables.