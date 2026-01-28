Este viernes 30 de enero comienza el primer megapuente de la SEP (Secretaría de Educación Pública) del 2026; estos son los días sin clases para primaria, secundaria y preescolar.

Asimismo, uno de los días sin clases de este megapuente de la SEP también corresponde al primer feriado del 2026, por lo cual es una jornada no laborable para los trabajadores.

Primer megapuente de la SEP: estos son los días sin clases

El calendario escolar de la SEP 2025-2026 establece que a partir de este viernes 30 de enero iniciará el primer megapuente del año, ya que se retomarán clases hasta el martes 3 de febrero.

Y es que el el viernes 30 de enero, se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico, por lo cual dicho día no hay clases para las escuelas incorporadas a la SEP.

Calendario SEP del ciclo escolar 2026 (Captura de pantalla)

Mientras que el lunes 2 de febrero se suspenden las labores docentes derivado del aniversario de la Constitución Mexicana, que este 2026 se recorrió tres días.

Ya que si bien la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo lugar el 5 de febrero de 1917, su feriado se adelanta para formar este primer megapuente del año.

Primer megapuente 2026: lunes 2 de febrero es día feriado

Los estudiantes de la SEP no son los únicos que celebrar este primer megapuente 2026, ya que otras instituciones y los trabajadores tampoco están obligados a laborar.

Acorde con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el primer lunes de febrero es un día feriado o inhábil, que en este 2026 corresponde precisamente al 2 de febrero.

En caso de acordar trabajar este 2 de febrero o cualquier feriado, el pago corresponde a un salario triple, tal como se establece en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

Igualmente, el calendario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) declara el 2 de febrero como día inhábil, por lo cual los estudiantes no tendrán clases.