Con el objetivo de garantizar mayores oportunidades de inserción laboral, la SEP, encabezada por Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que el Bachillerato Nacional se fortalece con 255 programas técnicos, tecnológicos y laborales.

El titular de la SEP señaló que esta estrategia forma parte del proyecto educativo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca articular la educación media superior con las prioridades de desarrollo económico del país.

Las 225 formaciones se imparten a través de ocho subsistemas de Educación Media Superior y están vinculadas a los ejes productivos definidos en el Plan México y en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBIS), con el propósito de responder a las necesidades regionales y fortalecer sectores estratégicos.

Nueva Escuela Mexicana orienta diseño curricular con enfoque humanista y territorial

Durante su mensaje, Delgado Carrillo señaló que los programas están diseñados bajo la visión de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la cual cuenta con un enfoque integral, humanista y territorial, lo que beneficia a las y los estudiantes con un mejor perfil de egreso y que beneficia el acceso a la educación superior y a actividades productivas.

Asimismo, destacó que como segundo eje estratégico el Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior juega un papel fundamental, pues fue creado con la finalidad de consolidar y actualizar las 225 formaciones.

Además, explicó que en septiembre del 2025, el Consejo firmó un Convenio Marco de Colaboración con instituciones nacionales de educación superior como la UNAM, el IPN, la UAM, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que el Consejo aprobó recientemente la incorporación de universidades públicas estatales como integrantes plenas, además de su participación en el proceso de certificación bajo el esquema denominado “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”.

Actualmente, se trabaja con 14 universidades estatales, de las cuales ocho están en proceso de formalizar convenios específicos, mientras que otras 15 han manifestado su interés en sumarse al proyecto.

La colaboración universitaria contempla la revisión de planes de estudio, recomendaciones sobre infraestructura especializada, actualización de materiales didácticos y fortalecimiento de la capacitación docente, con el objetivo de elevar la calidad de la formación técnica.

Finalmente, se señaló que la generación 2026 será la primera en recibir un Certificado de Formación Profesional avalado por dos instituciones de educación superior o dependencias públicas, lo que busca consolidar el reconocimiento académico y laboral de estos programas dentro del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior.

Con esta estrategia, la SEP apuesta por una educación media superior más pertinente, articulada con el desarrollo regional y con mayores oportunidades para las y los jóvenes del país.