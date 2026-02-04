Un video de redes sociales mostraba a la investigadora Mariana Benavides, asegurando que los libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contenían brujería en sus textos, pero se desmintió.

Infodemia del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado México rechazó la información explicando qué son los “grimorios” que contienen los libros de la SEP.

Libros de la SEP no contienen brujería, argumenta Infodemia

En el detector de mentiras del 4 de febrero, Infodemia desmintió un video que circula en redes sociales donde se argumenta que la SEP enseña brujería en los libros de quinto grado.

Según la información de Leo y Nacho podcast, la investigadora Mariana Benavides, se encontró con unos “grimorios” en todo el libro de quinto grado de la SEP.

Benavides, quien se cataloga en redes sociales como “católica, pro vida/familia, guerrera espiritual”, aseguró que estos “grimorios” son usados para hacer brujería, además de que las lecturas que ofrecen son “anti católicas”.

“Están en las orillas de los libros, todos esos son grimorios que combinados hacen brujerías”. Mariana Benavides, investigadora.

Ante ello, Infodemia desmintió la información sobre los que Benavides llamó “grimorios” explicando que no son un símbolo de brujería, sino que es la forma en que los libros de la SEP identifican las distintas áreas abordadas en el contenido.

“Los supuestos símbolos de brujería [grimorios] son en realidad iconos pedagógicos que identifican los campos formativos y ejes de estudio dentro de los libros de la Nueva Escuela Mexicana”. Infodemia.

Asimismo, se argumentó que la lectura que muestran en el podcast donde califican “no existe Dios” en la creación del mundo, es un ejemplo de las lecturas que contienen los libros de la SEP sobre “leyendas tradicionales de los pueblos indígenas” para enseñar cultura y tradiciones a los niños.