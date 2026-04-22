La Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el senador Ignacio Mier Velazco, sostuvo un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, donde se habló sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Tras la reunión, el senador Ignacio Mier señaló que la reunión se llevó a cabo de manera ordenada y se reconoció la sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada.

Ignacio Mier encabeza reunión con Volker Türk en el Senado

El legislador detalló que durante la conversación se presentaron diversas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y congresos estatales, enfocadas en fortalecer instituciones de justicia y combatir delitos que afectan a miles de familias mexicanas.

Asimismo, sostuvo que el gobierno mexicano rechaza de manera categórica que la desaparición forzada sea una práctica impulsada, tolerada o promovida por autoridades actuales.

Durante su mensaje, el legislador recordó que la definición internacional contempla la participación directa o indirecta del Estado en privaciones ilegales de la libertad, pero aseguró que en México no existe participación institucional para este tipo de conductas.

También señaló que se trata de un problema estructural arrastrado durante décadas, aunque señaló que en los últimos años los Poderes de la Unión han impulsado acciones para combatirlo.

Ignacio Mier rechaza que desaparición forzada sea política del Estado (cortesía)

Volker Türk sostuvo encuentros con Poderes de la Unión en México

El encuentro contó con la presencia de coordinadores de distintos grupos parlamentarios, así como de presidentes de comisiones legislativas vinculadas con derechos humanos, relaciones exteriores y organismos internacionales.

Ignacio Mier indicó que Volker Türk mostró interés por las reformas recientes, los mecanismos de alerta y la coordinación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

Además, añadió que el funcionario internacional también sostuvo reuniones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con autoridades federales, por lo que al finalizar su visita tendrá un panorama más amplio de la situación nacional.

Por otra parte, el senador aseguró que no existe consenso en la mayoría legislativa para modificar la fecha de la elección de personas juzgadoras, señalando que se debe tener un análisis más sereno y puntual.

Finalmente, adelantó que podría presentarse un punto de acuerdo para citar a la gobernadora, Maru Campos, y al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ante las Comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales tras el caso de dos agentes de la embajada de Estados Unidos fallecidos en un accidente.