La Secretaría de Gobernación (Segob) realizó los días 17 y 18 de septiembre el Primer Diálogo Nacional por una Cultura de Paz, encuentro que reunió a personas servidoras públicas, especialistas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil de los 32 estados del país.

El encuentro tuvo como objetivo intercambiar experiencias y propuestas para fortalecer las acciones de construcción de paz, atención a las causas y garantía de derechos desde las comunidades y los territorios.

La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, señaló que este ejercicio responde a la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de colocar la atención a las causas, la garantía de los derechos y la justicia social en el centro de la estrategia para construir paz y generar condiciones de bienestar.

La subsecretaria de Construcción de Paz, Rocío Bárcena sostuvo que la construcción de paz no corresponde únicamente al gobierno ni puede ser responsabilidad exclusiva de las instituciones de seguridad, sino que requiere la participación coordinada de comunidades, instituciones educativas, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad.

La funcionaria destacó que la paz se construye de manera cotidiana en colonias, escuelas, familias y comunidades, por lo que llamó a mantener estos espacios de diálogo y convertir sus propuestas en acciones concretas con presencia y resultados en los territorios.

Primer Diálogo Nacional abordó educación, juventudes y derechos humanos

Durante el encuentro se desarrollaron seis mesas de trabajo enfocadas en distintos aspectos de la cultura de paz:

Educación para la Paz y No Violencia.

Juventudes que Construyen Paz.

Procesos de Paz con Perspectiva de Género.

Solución Pacífica de Conflictos para la Gobernanza.

Procuración de Justicia y Derechos Humanos: Pilares Fundamentales para una Cultura de Paz.

Instrumentos para la Construcción de Paz: Mesas de Paz y Sí al Desarme, Sí a la Paz.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, señaló que desde la Secretaría de Gobernación se trabaja para generar condiciones de dignidad, seguridad y libertad.

También destacó que los derechos humanos y la cultura de paz constituyen elementos fundamentales para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Participan instituciones académicas y organizaciones sociales

En las actividades participaron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González; y la coordinadora de Proyectos de Gobernanza y Democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Arantza Llaguno.

También estuvieron presentes el secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, José Luis Belmont; el coordinador de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Fernando Díaz; la directora del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mayra Hernández; y la directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de El Claustro de Sor Juana, Elsie Pérez.

Asimismo, participaron representantes de la Dirección Ejecutiva del Diálogo Nacional por la Paz, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias de la UNAM, la ANUIES, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y el Instituto Mexicano de la Juventud.