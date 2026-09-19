La entrañable Librería Porrúa de Chapultepec en la Ciudad de México (CDMX), anunció por medio de sus redes sociales que cerrará de manera temporal sus instalaciones.

En la publicación, se explicó sin mayores detalles el motivo del cierre temporal, sobre el cual se destacó, se pondrá en marcha luego de este fin de semana.

Cabe destacar que al anunciar el cierre temporal de sus instalaciones, la Librería Porrúa de Chapultepec también dio a conocer que se realizará una venta especial previo a la pausa de sus operaciones.

Librería Porrúa de Chapultepec cerrará sus puertas de forma temporal

Desde el año 2011, la Librería Porrúa de Chapultepec abrió sus puertas en busca de transformar el concepto de lectura al ofrecer un refugio donde la literatura convive de forma con la naturaleza.

A 15 años de su apertura, el recinto que dispone de un extenso catálogo editorial, anunció un cierre temporal que se pondrá en marcha a partir del lunes 21 de septiembre.

Con respecto a ello, la Librería Porrúa de Chapultepec explicó que el cierre que comenzará luego de este fin de semana, se debe a que se realizarán trabajos de remodelación.

Lo anterior debido a que resaltó que luego de las recientes lluvias que se han registrado en la CDMX, sus instalaciones se han visto afectadas con filtraciones de agua en los techos.

De momento no se han agregado mayores detalles sobre los trabajos de remodelación, por lo que no se sabe cuál sería la fecha en la que reabrirá el establecimiento.

Librería Porrúa de Chapultepec tendrá venta especial previo a cierre temporal

Al anunciar el cierre temporal de sus instalaciones con motivo de los trabajos de remodelación, la Librería Porrúa de Chapultepec anunció que antes habrá una venta especial.

En su publicación de Instagram, el establecimiento destacó que desde el viernes 18 de septiembre y hasta el domingo 20, se llevará a cabo la venta especial en la que habrá descuentos en los productos.

Cabe destacar que la Librería Porrúa de Chapultepec abre desde de las 9 de la mañana cierras sus puertas hasta 6 de la tarde, además de que se ubica en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

De la misma forma, cuenta con venta de alimentos y bebidas en su cafetería en la terraza que da directamente hacia el Lago Mayor, donde puedes pedir un café, paninis, crepas o postres mientras lees al aire libre.