El secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, encabezó en Tlaxcala la ceremonia cívica por el CLXXIX aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, acompañado por autoridades militares y representantes del sector educativo.

Durante el acto, autoridades civiles y militares rindieron una guardia de honor en memoria de los cadetes que defendieron la soberanía nacional durante los acontecimientos del 13 de septiembre de 1847 en el Castillo de Chapultepec.

Tlaxcala recuerda a los Niños Héroes de Chapultepec

El comandante de la 23/a Zona Militar, José Mario Vega Hernández, recordó la participación de los cadetes del Heroico Colegio Militar y destacó que su sacrificio permanece en la memoria histórica de México.

Durante el pase de lista se pronunció la expresión “¡Murió por la patria!”, como reconocimiento a los jóvenes que perdieron la vida en defensa de la nación.

Vega Hernández señaló que mantener presente la Gesta Heroica representa un acto de identidad y compromiso con México, además de una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones valores como la lealtad, responsabilidad y servicio.

Luis Antonio Ramírez encabeza guardia de honor

Como parte de la ceremonia, Luis Antonio Ramírez Hernández, José Mario Vega Hernández y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tlaxcala, Miguel Ángel Aragón Vázquez, montaron una guardia de honor.

El homenaje estuvo dedicado a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez, quienes forman parte de la memoria histórica de la defensa del Castillo de Chapultepec.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares para conmemorar el aniversario de la gesta y refrendar el reconocimiento a quienes son recordados como los Niños Héroes de México.