Claudia Sheinbaum encabezó este domingo un evento en Pachuca, Hidalgo, donde estudiantes normalistas de El Mexe protestaron para plantear diversas demandas.

Los manifestantes exigieron instalaciones dignas y señalaron que no se han cumplido acuerdos relacionados con la apertura total de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal.

La Secretaría de Gobernación informó posteriormente que revisará los planteamientos con autoridades educativas federales y estatales para determinar las acciones correspondientes.

Segob por protestas de normalistas en Hidalgo (Secretaría de Gobernación)

Normalistas de El Mexe protestan durante evento de Claudia Sheinbaum

La protesta ocurrió poco antes de concluir el acto, cuando los estudiantes derribaron una valla ubicada en uno de los accesos e intentaron acercarse al templete.

Los normalistas desplegaron 2 mantas al pie del área destinada a la prensa y lanzaron consignas para exponer sus principales demandas.

Uno de sus voceros afirmó que los acuerdos sobre la apertura total de la normal rural no se han cumplido y cuestionó las condiciones actuales del plantel.

Normalistas protestan en evento de Sheinbaum en Hidalgo (Captura de video)

Entre las peticiones mencionadas se encuentra la delimitación del predio escolar, además de la continuidad de la segunda etapa del internado, según Gobernación.

Los estudiantes también solicitaron esclarecer el homicidio de uno de sus compañeros, ocurrido el lunes pasado, asunto que permanece bajo investigación de la Fiscalía estatal.

La dependencia federal señaló que los planteamientos serán revisados junto con autoridades educativas de Hidalgo y del Gobierno federal para establecer las medidas que correspondan.

El evento se realizó en las instalaciones de la Feria de Pachuca y comenzó aproximadamente una hora antes del horario anunciado, situación que dejó personas fuera del recinto.

Previamente, los accesos al Domo de las Estrellas fueron cerrados con candados, lo que generó inconformidad entre asistentes y medios de comunicación que permanecieron fuera.