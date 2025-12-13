La ganadora de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, visitará su natal estado de Tabasco, por lo que las autoridades han confirmado un recorrido y operativo de seguridad.

De acuerdo con las autoridades de Tabasco, la visita de Fátima Bosch está programada para el domingo 14 de diciembre, en donde se espera que miles de personas reciban con una gran fiesta a la recién ganadora del concurso de belleza internacional.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. (@telemundo)

Ruta de Fátima Bosch en Tabasco: El recorrido y operativo de seguridad por visita de Miss Universo

Ante la visita de Fátima Bosch al estado de Tabasco, autoridades estatales presentaron de manera oficial el recorrido y el operativo de seguridad que acompañará la bienvenida a la reina de belleza.

Durante una rueda de prensa realizada en el Estadio Centenario, representantes de las áreas de turismo, gobierno y seguridad detallaron que el desfile:

iniciará en el Malecón Carlos A. Madrazo

concluirá en la Fuente del Chorro

Durante el recorrido, el cual se realizará en un solo carro alegórico como medida de seguridad, orden y movilidad, se atravesarán cinco puntos estratégicos de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

En materia de seguridad, el comisionado de la Policía Estatal, Jesús Amaya Guerrero, informó que se desplegará un operativo especial integrado por 993 elementos y 137 vehículos, contando con la participación de corporaciones estatales, federales, Protección Civil y servicios de emergencia .

Bernardo Bosch (Cortesía )

Entre las recomendaciones a la ciudadanía para disfrutar de la visita de Fátima Bosch destaca:

evitar el consumo de bebidas alcohólicas

no invadir banquetas ni vialidades

atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad

De igual forma, como parte de las actividades, el Estadio Centenario abrirá sus puertas a partir de las 14:00 horas para albergar una verbena popular con presentaciones artísticas y la transmisión en vivo del desfile de Fátima Bosch.

El recinto espera albergar a cerca de 18 mil personas , aunque se prevé la instalación de pantallas en la explanada para quienes no puedan ingresar.

Autoridades y familiares de Fátima Bosch coincidieron en que esta celebración no solo honra una corona de belleza, sino el orgullo, la identidad y el brillo de un estado que hoy capta la atención del mundo.