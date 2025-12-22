En su gira por México, Fátima Bosch de 25 años de edad, fue al Museo de Antropología en la Ciudad de México (CDMX) sorprendiendo con su calidez a los visitantes.

Sobre su paso al Museo de Antropología, Fátima Bosch compartió un breve texto dejando de lado la polémica que la persigue tras haber ganado Miss Universo 2025.

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, visita el Museo de Antropología en la CDMX

Luego de que Fátima Bosch deslumbró en su regreso a su natal Tabasco tras ganar Miss Universo 2025, visitó el Museo de Antropología el fin de semana antes de Navidad.

Compartiendo algunas fotografías de su visita al Museo de Antropología como aquella de la Piedra del Sol o el Calendario Azteca, fue que la mexicana mostró lo que vivió.

Fátima Bosch visita el Museo de Antropología en CDMX. (@fatimaboschfdz)

Asimismo, Fátima Bosch añadió un “sabíamos leer estrellas” como parte de la reflexión que tuvo del museo.

Por otra parte, la ganadora de Miss Universo 2025 compartió que la visita la realizó con su amiga Kimberly Pacheco.

Ante la visita de Fátima Bosch en el Museo de Antropología en la CDMX, aseguraron que la Miss Universo 2025 se dio el tiempo de convivir con los visitantes y de tomarse fotos con quien se lo pedían.