El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reafirmó su compromiso con las y los productores del campo; es por ello que anunció un apoyo de 400 pesos por tonelada de trigo, como parte de un esquema estatal destinado a respaldar la economía rural del estado.

El anuncio se llevó a cabo en un encuentro con productores agrícolas, acompañado del secretario de cultura, Ismael Bello, y diversos líderes del sector.

“Quiero ofrecerles un apoyo de $400.00 pesos por tonelada. Ese es de nosotros, yo no se los debo a ustedes, pero quiero ayudarles para que lo tengan. Se los entrego en los primeros días de diciembre” Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha beneficiará a productores de trigo

El gobernador detalló que el programa contempla a productores con rendimientos de hasta 6 toneladas por hectárea, con una inversión de 80 millones de pesos del presupuesto estatal, en beneficio de quienes cosecharon alrededor de 200 mil toneladas en municipios como:

Ahome

El Fuerte

Sinaloa

Guasave

Angostura

Salvador Alvarado

Mocorito

Navolato

Asimismo, señaló que este esquema se suma a las gestiones que el gobierno de Sinaloa, mantiene ante las autoridades federales por el pago del complemento del precio de garantía, pendiente de liberación debido al cierre de ventanillas.

El gobernador enfatizó que el apoyo no tiene condiciones políticas ni restricciones, al mismo tiempo que reafirmó su compromiso de seguir gestionando recursos.

“Ya le dije a Baltazar y a todos los productores: esto que yo les estoy ofreciendo es para que lo reciban y finalmente ustedes sabrán como se orienta su lucha. Eso es parte de lo que ellos resuelven de manera independiente. Yo no les pongo condiciones” Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Por su parte, el líder triguero Baltazar Hernández agradeció el respaldo del gobernador y del secretario Ismael Bello, destacando su esfuerzo en la gestión de apoyos tanto para trigueros como para otros productores.

Con este nuevo apoyo, el gobierno de Rubén Rocha busca fortalecer la producción agrícola y garantizar que los productores cuenten con recursos justos.