El diputado Ricardo Monreal desconoce los detalles de la marcha que Morena está organizando para solicitar el desafuero de Maru Campos; sin embargo, la apoya.

Frente a distintos medios de comunicación, Monreal asegura que respetará y respaldará todo lo haga la Dirección Nacional de Morena, en contra de la gobernadora de Chihuahua.

“Respeto y respaldo las acciones que se tomen como organización política, por supuesto, vamos acompañar las acciones que está emprenda“ Ricardo Monreal. Diputado de Morena

El funcionario, de 65 años de edad, justifica su apoyo argumentando que la única manera de sacar adelante al país es que se mantenga la coalición (Morena, PVEM y PT).

“En el caso nuestro es con la unidad, con la cohesión del movimiento, no con la actitud de separatistas, individualistas o contradictorias con las decisiones que toma la dirección nacional” Ricardo Monreal. Diputado de Morena

🔴Ricardo Monreal ratifica el apoyo de los diputados de Morena para iniciar el proceso de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. pic.twitter.com/6SZswNFFaC — Azucena Uresti (@azucenau) May 12, 2026

Ricardo Monreal no ha sido invitado a la movilización en contra de Maru Campos

De acuerdo con el video compartido por la periodista Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, Ricardo Monreal no ha sido invitado a la manifestación que está organizando Morena en contra de Maru Campos.

“Yo no he sido invitado a esa movilización, no sé donde va a ser en Chihuahua”, reveló. Ricardo Monreal. Diputado de Morena

No obstante, Monreal indicó que sí hará acto de presencia si lo invitan, siempre y cuando no intervenga con su trabajo.

“No he sido invitado, pero si me invitarán, salvo que tuviese trabajo, acudiría en razón al llamado del partido” Ricardo Monreal. Diputado de Morena

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Convocan a marchar en contra de Maru Campos

Las declaraciones de Ricardo Monreal llegan a horas de que Ariadna Montiel, Presidenta nacional de Morena, convocara a una movilización en Chihuahua, para exigir la destitución de Maru Campos, de 50 años de edad.

Bajo el argumento de que la gobernadora de Chihuahua faltó a la soberanía nacional y a la Constitución al permitir la intervención de agentes de la CIA en el operativo que se llevó a cabo en 19 de abril en Morelos, Montiel insta a los chihuahuenses a unirse para exigir que Maru Campos comparezca ante la ciudadanía.

Insiste que esta movilización es “por la seguridad y la paz en el estado, así como en defensa de la soberanía nacional”.

Los interesados se reunirán el sábado 16 de mayo a las 16:00 horas en la glorieta de Pancho Villa en el municipio de Chihuahua.