Rosa Icela Rodríguez destacó las acciones de Atención a las Causas en beneficio de las juventudes, con programas enfocados en educación, empleo, deporte, cultura y participación comunitaria, en el marco del Día Internacional de la Juventud.

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación señaló que creer e invertir en los jóvenes es una de las principales vías para fortalecer la convivencia y transformar positivamente las comunidades.

Explicó que mediante el programa Jóvenes Transformando México se generan oportunidades para que las y los jóvenes regresen a la escuela, se incorporen al mundo laboral o participen activamente en sus comunidades.

Mientras que Jóvenes Unen al Barrio incorpora a quienes no han tenido acceso a la educación o a un empleo mediante visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos y realización de murales, además de actividades educativas, deportivas y culturales.

Programas para jóvenes buscan fortalecer educación, empleo y comunidad

La titular de la Secretaría de Gobernación señaló que las visitas a los domicilios permiten conocer directamente las inquietudes de las y los jóvenes, orientarlos y recordarles que cuentan con derechos.

En materia educativa, informó que se amplían los espacios en el bachillerato para evitar que algún joven interrumpa sus estudios por falta de lugares o recursos.

A través de Jóvenes Construyendo el Futuro, agregó, se vincula a las juventudes con empresas, instituciones públicas y talleres para que adquieran experiencia y fortalezcan sus capacidades.

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Juventud, este miércoles se llevará a cabo la Jornada Nacional “La Celebración de ser Joven”, con actividades durante todo agosto.

Asimismo, el próximo domingo 16 de agosto se realizará la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación”, con 107 sedes en todo el país y organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Gobierno de México prioriza a jóvenes con programas de Atención a las Causas. (cortesía)

La Secretaría de Gobernación mantiene también la invitación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para inscribirse gratuitamente en “Boxeando por la Paz”, con el objetivo de que encuentren en esta actividad física un espacio de superación, convivencia y desarrollo personal.

En tanto, continúa el Circuito Nacional de Festivales por la Paz en distintos estados del país, con conciertos, música y proyección de documentales.

A través de las Ferias de Paz, las comunidades reciben servicios de salud, orientación, asesorías y trámites. Estas acciones forman parte del trabajo territorial para atender las causas que generan violencia y fortalecer la convivencia.

Rodríguez subrayó que recuperar un espacio público significa devolver a niñas, niños, adolescentes y jóvenes lugares seguros para convivir, practicar deportes, expresar su talento y fortalecer los lazos comunitarios.

Atención a las Causas lleva acciones de paz a comunidades

En cuanto al Tianguis del Bienestar, Rodríguez informó que durante esta semana llegó a los municipios de Tumbiscatío, Michoacán, y Olinalá, Guerrero.

A la fecha, la estrategia ha alcanzado 35 municipios y 801 localidades, donde se han entregado gratuitamente 3 millones 403 mil artículos nuevos de primera necesidad, en beneficio de 421 mil personas.

Asimismo, continúa el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y las iglesias. Este miércoles, la jornada estará en Tzintzuntzan, Michoacán.

Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la ciudadanía ha canjeado de manera voluntaria y anónima 12 mil 207 armas de fuego por dinero en efectivo. También participan niñas y niños mediante el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos.

Finalmente, la secretaria de Gobernación informó que se han realizado más de 8.3 millones de servicios y trámites en todo el país, como resultado del trabajo permanente en territorio.

Con Atención a las Causas se impulsan acciones en educación, deporte, cultura, empleo y trabajo comunitario. Como parte de esta estrategia, más de 500 mil jóvenes participaron en la Jornada Nacional “Tequios por la Transformación”, realizada el pasado 29 de julio.