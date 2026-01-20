José Omar Sánchez Molina es un profesor universitario y funcionario de alto nivel dentro de la SEP, quien está encargado de orientar y regular la certificación profesional en México. Continúa leyendo para conocer más acerca de su trayectoria.

¿Quién es José Omar Sánchez Molina?

José Omar Sánchez Molina es un funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la dependencia encargada de regular, expedir y vigilar títulos y cédulas profesionales en México a través de la Dirección General de Profesiones (DGP). En su puesto, encabeza la certificación profesional de egresados de educación superior en el país.

¿Qué edad tiene José Omar Sánchez Molina?

No existe información exacta sobre la fecha de nacimiento de José Sánchez Molina; sin embargo, se conoce que nació en 1977, por lo que tiene entre 47 y 48 años.

¿José Omar Sánchez Molina tiene esposa?

No hay información sobre el estado civil de Sánchez Molina, por lo que se desconoce si es casado o soltero.

¿Qué signo zodiacal es José Omar Sánchez Molina?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no se puede saber cuál es su signo zodiacal.

¿José Omar Sánchez Molina tiene hijos?

La vida personal de José Omar Sánchez es privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió José Omar Sánchez Molina?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, José Sánchez Molina estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con una maestría en Derecho por la UNAM.

¿En qué ha trabajado José Omar Sánchez Molina?

La trayectoria de José Omar Sánchez se ha destacado por ocupar varios cargos relacionados con la vida pública y privada, en puestos como: