El empresario y exdirigente de la Asociación Ganadera en el estado de Sinaloa, Francisco Salcido Rivera, fue asesinado a balazos el miércoles 14 de octubre de 2026 en el municipio de Escuinapa.

El ataque armado en contra del productor se registró sobre la calle Severiano Moreno, en el momento en el que descendía de su camioneta para ingresar a una frutería de su propiedad.

El asesinato de Francisco Salcido Rivera en Escuinapa, Sinaloa, se suma a los recientes ataques que se han reportado contra productores y dirigentes del sector agropecuario en la entidad.

Francisco Salcido Rivera fue asesinado en un ataque armado directo

Al reportarse el asesinato de Francisco Salcido Rivera, de aproximadamente 50 años de edad, se reveló que fue interceptado por sujetos armados que dispararon en su contra de manera directa.

Luego de recibir los múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo, el exlíder ganadero cayó al suelo a un costado de su camioneta Nissan de color azul marino con placas de circulación de Sinaloa.

Personas que presenciaron la agresión armada intentaron auxiliar al comerciante y solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencia mediante llamadas al la central de emergencias 911.

Paramédicos locales arribaron al lugar sobre la calle Severiano Moreno para brindarle los primeros auxilios, pero solo pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Efectivos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal que atendieron los hechos, acordonaron el perímetro, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa procedieron con la recolección de evidencias.

Matan a Francisco Salcido Rivera, exlíder ganadero en Escuinapa (Especial)

Violencia en Escuinapa ha dejado varios funcionarios y líderes asesinados

El asesinato del exlíder ganadero, Francisco Salcido Rivera se registró apenas 48 horas después del homicidio de Jesús Francisco López Bribiesca, coordinador municipal de Protección Civil en Escuinapa.

Con este ataque, en el municipio sinaloense se han registrado cinco crímenes cometidos contra funcionarios públicos y representantes de sectores productivos en lo que va del año 2026.

Entre los casos que están bajo investigación der las autoridades de Sinaloa figuran los homicidios de dos mandos de Seguridad Pública, así como el de una empleada del Ayuntamiento.

Ante ello, la FGE de Sinaloa mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes de manera independiente, con la finalidad de esclarecer cada uno de los hechos.