Durante la madrugada del 9 de septiembre de 2026 se registró un doble homicidio en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, una de las víctimas fue identificada como Alfredo “N”, un elemento en activo de la Guardia Nacional que se encontraba comisionado en Oaxaca.

Según los primeros reportes, sujetos armados vestidos de negro irrumpieron en una habitación del segundo piso y dispararon repetidamente contra el oficial y otro acompañante de 23 años.

La Fiscalía General de Sinaloa encabeza las investigaciones para localizar a los responsables, quienes lograron huir del sitio.

Asesinan a elemento de la Guardia Nacional en hotel de Mazatlán (@entreveredas / X )

Elemento de la Guardia Civil fue asesinado en hotel de Mazatlán

Durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre de 2026, entre las 3:00 y las 3:30 horas, se registró el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en un hotel de Mazatlán.

El ataque tuvo lugar en la habitación 207, ubicada en el segundo piso de un hotel situado sobre la Avenida del Mar (cerca del cruce con la calle Río Piaxtla), en la colonia Palos Prietos del Malecón de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con las identificaciones halladas, el elemento de la Guardia Nacional identificado como Alfredo “N” (de 23 años de edad) estaba comisionado en el estado de Oaxaca, pero tenía su domicilio en Mazatlán, y la habitación del hotel estaba registrada a su nombre.

Los primeros reportes señalan que dos sujetos armados y vestidos completamente de negro ingresaron por la fuerza al hotel y se dirigieron directamente a la habitación donde estaban los dos hombres, disparándoles en múltiples ocasiones.

Pese a estar gravemente heridos, ambos hombres lograron salir del cuarto y caminar hacia el área de recepción para pedir auxilio, donde finalmente colapsaron sin vida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil e identificar a los responsables

Peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa procesaron la escena y localizaron casquillos percutidos.

También se aseguraron una credencial militar, una identificación del INE y documentos de la Guardia Nacional.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la SSPC para resguardar la zona.

La Fiscalía estatal abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar el móvil y dar con los responsables.

El ataque se registró dentro de un contexto de incremento en los homicidios dolosos en Mazatlán atribuidos a disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa, a pesar de la presencia de miles de efectivos de seguridad desplegados en la franja turística del puerto.