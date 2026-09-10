En Mazatlán, Sinaloa, una balacera registrada el 9 de septiembre cerca de la Secundaria Federal No. 5, Ricardo Flores Magón provocó que alumnos se resguardaran en sus salones.

Las autoridades informaron la situación ha sido controlada en la colonia Urías, donde sujetos a bordo de una motocicleta efectuaron disparos de arma de fuego a las afueras del plantel.

“Se reportaron detonaciones de arma de fuego entre personas que se desplazaban a bordo de motocicletas. En las inmediaciones se encuentra un plantel educativo”. SSPS

En redes sociales se difundieron videos donde decenas de jóvenes intentan resguardarse de las detonaciones, sin que hasta el momento se reporten personas heridas por este hecho.

Situación está controlada; dicen autoridades tras balacera cerca de secundaria en Mazatlán

De acuerdo con medios locales, la balacera se registró la tarde del miércoles al cruce de las calles Ladrillera y Manzanillo en la colonia Urías, lo que generó una fuerte movilización policial.

En ese momento, decenas de alumnos se encontraban fuera de las instalaciones escolares, por lo que la mayoría intentó resguardarse al interior del plantel.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, tras tener conocimiento del hecho, el Grupo Interinstitucional se desplazó hasta las inmediaciones de la secundaria.

Por ahora, se reporta que la situación está bajo control y se invita a la población a mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades para facilitar las labores de seguridad.

De inmediato, autoridades que integran el Grupo Interinstitucional atendieron el reporte y se trasladaron al lugar, donde ya se encuentran realizando las acciones correspondientes. Al momento se reporta bajo control. Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

Balacera cerca de secundaria en Mazatlán provoca que alumnos se resguarden (Especial)

Sin heridos tras balacera cerca de secundaria en Mazatlán

De forma preliminar, se reportó que las detonaciones estarían vinculadas a sujetos que viajaban en motocicletas y que, al parecer, se disparaban entre ellos.

A pesar de las imágenes difundidas en redes, donde se observan momentos de pánico, las autoridades no reportan personas heridas ni detenidas por este hecho.