La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó un ataque a policías municipales cerca del Aeropuerto Internacional de Mazatlán durante la mañana de este sábado 3 de octubre.

Tras los hechos de violencia en Mazatlán, las autoridades informaron que la situación se encuentra bajo control, así como el “aeropuerto opera con normalidad para aquellas personas que tienen sus vuelos programados”.

Asimismo, ante el ataque a policías de Mazatlán, las autoridades del estado desplegaron de inmediato el Grupo Interinstitucional a la zona, donde elementos del Ejercito se trasladaron.

Atacantes a policías de Mazatlán habrían escapado

Hasta el momento, las autoridades estatales no han dado más detalles sobre los hechos, según información local los atacantes a policías de Mazatlán habrían escapado por la maleza de la zona.

Asimismo, se presume que hubo dos elementos heridos y que fueron trasladados para recibir atención médica.

Mientras que en la zona de los hechos fue localizado un vehículo que presuntamente estaría relacionado con el ataque, se trata de un automóvil sedán y que presentaba impactos de bala.

Por lo que aún la zona se encuentra en resguardo, a lo que la autoridad solicitó a la población evitarla así como atender las indicaciones de los elementos de seguridad.