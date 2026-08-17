Ricardo Gallardo puso en marcha la campaña “Septiembre a Diciembre, Meses del Testamento”, mediante la cual las familias potosinas podrán realizar este trámite a un precio preferencial.

El objetivo es proteger el patrimonio familiar, garantizar que los bienes sean distribuidos conforme a la voluntad de cada persona y prevenir posibles conflictos legales en el futuro.

Ricardo Gallardo impulsa la cultura de previsión y certeza jurídica en San Luis Potosí

Durante el evento, realizado en el Centro de Negocios Potosí, el Gobernador estuvo acompañado por Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, además de funcionarias y funcionarios estatales.

El Mandatario Estatal destacó la importancia de fomentar una cultura de previsión y certeza jurídica, al señalar que contar con un testamento permite brindar tranquilidad a las familias, evitar litigios y establecer con claridad el destino del patrimonio.

En San Luis Potosí, este instrumento puede realizarse desde los 16 años, siempre que la persona se encuentre en pleno uso de sus facultades y pueda expresar claramente su voluntad.

“Meses del Testamento”: Ricardo Gallardo busca dar certeza jurídica a familias de SLP. (Cortesía)

Guardia Civil Estatal, Cruz Roja y Bomberos tendrán testamento gratuito en San Luis Potosí

Como parte del arranque de la campaña, Ricardo Gallardo realizó la entrega simbólica de tres testamentos a integrantes de la Guardia Civil Estatal, Cruz Roja Mexicana y del Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

Los elementos de estas instituciones podrán acceder sin costo a este beneficio, como reconocimiento a su labor en favor de la seguridad y el auxilio de la población.

El Gobierno de San Luis Potosí también contempla extender este apoyo a elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, así como a personas adultas mayores.

Ricardo Gallardo hizo un llamado a las y los potosinos a aprovechar la campaña, durante la cual el testamento tendrá un costo de 2 mil pesos de septiembre a diciembre.

El Gobernador destacó que realizar este trámite representa un acto de responsabilidad y compromiso con las familias, pues permite prevenir disputas, proteger el patrimonio y establecer con claridad la voluntad sobre los bienes.