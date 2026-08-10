Durante la administración de Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí mantiene acciones para reconocer la aportación histórica, social y cultural de las comunidades originarias, cuya identidad forma parte esencial de la diversidad de la entidad.

Ricardo Gallardo reconoce la riqueza cultural de los pueblos indígenas y destaca la presencia del náhuatl en San Luis Potosí. (cortesía)

Náhuatl destaca como lengua indígena con mayor presencia en San Luis Potosí

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 del INEGI, en México 39.2 millones de personas se reconocían como indígenas, mientras que 7.4 millones de personas de tres años y más hablaban alguna lengua indígena.

La secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, precisó que en San Luis Potosí los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 y del Marco Geoestadístico 2024 del INEGI confirman que el náhuatl es la lengua indígena con mayor presencia en la entidad.

Lo anterior refleja la vigencia de las comunidades originarias en distintas regiones de San Luis Potosí y la importancia de preservar su identidad cultural y lingüística.

El Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona mantiene una política de atención social e incluyente, con programas y servicios dirigidos a ampliar el acceso de las comunidades indígenas a educación, salud, apoyos sociales y mejores condiciones de bienestar, respetando su identidad y sus derechos.