El Gobierno de Monterrey realizó el Foro “Cadena de Suministro Eficiente y Segura”, un espacio en el que especialistas, representantes empresariales y autoridades analizaron los principales retos y oportunidades en materia de comercio exterior, logística y seguridad de las operaciones comerciales.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (COMCE Noreste), y reunió a representantes de distintos sectores productivos para intercambiar conocimientos y experiencias que permitan fortalecer las cadenas de suministro.

Monterrey analiza eficiencia logística, seguridad y procesos fronterizos

Durante el foro se abordaron temas relacionados con la eficiencia logística, seguridad, procesos fronterizos, comercio exterior y competitividad, aspectos fundamentales para facilitar el movimiento de mercancías y fortalecer la participación de las empresas en los mercados nacionales e internacionales.

Como parte del programa, participó el exsecretario de Economía y exjefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Ildefonso Guajardo Villarreal, quien ofreció una conferencia magistral sobre el entorno económico y comercial de la región.

Asimismo, representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) compartieron información relacionada con la cooperación internacional, los procesos fronterizos y las acciones para fortalecer la seguridad y eficiencia de las operaciones comerciales.

Foro de Monterrey impulsa mejores prácticas para las cadenas de suministro

El encuentro incluyó diversos paneles especializados en los que se analizaron mejores prácticas y estrategias para optimizar las cadenas de suministro, mejorar los procesos logísticos y atender los desafíos que enfrenta actualmente la industria en materia de comercio exterior.

Estos espacios de diálogo buscan fortalecer la colaboración entre el gobierno, el sector empresarial y organismos nacionales e internacionales, además de facilitar el intercambio de conocimientos e identificar oportunidades para mejorar las condiciones de operación de las empresas.

El fortalecimiento del comercio exterior representa una oportunidad para impulsar la actividad económica de Monterrey y su zona metropolitana, al favorecer la llegada de inversiones, el crecimiento de las empresas y la generación de empleos vinculados con actividades productivas y de exportación.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Monterrey promueve la coordinación con el sector empresarial y actores especializados para fortalecer la competitividad, seguridad y eficiencia logística, con el objetivo de consolidar a la ciudad como un punto estratégico para el desarrollo económico y el intercambio comercial de la región.