El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció nuevos apoyos para fortalecer la ganadería y el campo potosino, entre ellos subsidios para la adquisición de sementales, vacas y vaquillas con mejoramiento genético, además de la entrega de más de 100 tractores a productores.

Los apoyos serán anunciados y entregados durante la celebración del “Día del Ganadero”, programada para el próximo 23 de agosto en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde el mandatario estatal se reunirá con integrantes de asociaciones ganaderas y campesinas de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo impulsa el mejoramiento genético de la ganadería potosina

Ricardo Gallardo invitó a las y los potosinos a continuar visitando la muestra ganadera de la Fenapo, donde se exhiben ejemplares de razas como Limousin y Brangus.

El gobernador destacó que los productores pueden incorporarse al Programa de Mejoramiento Genético del Gobierno del Estado, mediante el cual, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), pueden adquirir animales finos de registro para la producción de carne y leche.

Este programa contempla una aportación o subsidio estatal para que los productores mejoren la calidad genética de sus hatos y fortalezcan la producción pecuaria.

Ricardo Gallardo celebrará el Día del Ganadero con apoyos al campo potosino. (Cortesía)

Ricardo Gallardo entregará más de 100 tractores a productores

Como parte de los apoyos al sector agropecuario, Ricardo Gallardo anunció la entrega de más de 100 tractores a productores del campo potosino.

El mandatario estatal señaló que los programas de apoyo continuarán en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con acciones dirigidas tanto al sector ganadero como a los agricultores.

De acuerdo con el Gobierno estatal, estos programas buscan fortalecer la actividad agropecuaria, mejorar las condiciones de producción y ampliar las oportunidades para quienes dependen del campo.

Ricardo Gallardo aseguró que su administración mantiene un respaldo al sector y busca impulsar la identidad de los productos potosinos, con el objetivo de que tengan una mayor proyección en los mercados nacionales e internacionales.