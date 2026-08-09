El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con acciones para recuperar ecosistemas, conservar los recursos naturales y proteger la biodiversidad en las cuatro regiones del estado.

La jornada se realizó en la comunidad de San Juan de Guadalupe, dentro del Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, donde se inició la plantación de mil ejemplares: 500 pinos piñoneros, 250 agaves y 250 palmas yucas.

Con esta intervención, San Luis Potosí suma durante 2026 un millón 180 mil 524 árboles entregados y reforestados. De acuerdo con el Gobierno estatal, durante la actual administración se han plantado más de 10.5 millones de árboles.

Ricardo Gallardo destaca acciones de reforestación en SLP

Durante el evento, el gobernador participó en un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que la protección ambiental requiere acciones permanentes para recuperar los ecosistemas del estado.

Gallardo señaló que la reforestación se ha extendido a las cuatro regiones de San Luis Potosí y afirmó que su administración continuará trabajando en coordinación con el Gobierno de México para fortalecer la conservación del patrimonio natural.

Las acciones ambientales impulsadas por el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), incluyen la Campaña Permanente de Donación de Árboles, trabajos de reforestación en la Sierra de San Miguelito, así como los programas “Enchúlame tu Colonia” y “Escuelas Verdes”.

Estas iniciativas buscan ampliar la cobertura vegetal, favorecer la infiltración de agua, regenerar suelos, capturar carbono y conservar la biodiversidad, además de promover la cultura ambiental entre niñas, niños y jóvenes.

Sierra de San Miguelito recibe acciones de restauración ambiental

En representación de Claudia Sheinbaum participó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, junto con representantes de Semarnat, Sader, Conafor, Conanp, Sembrando Vida, la Décima Segunda Zona Militar y la Guardia Nacional.

La participación de las distintas instituciones busca reforzar los trabajos de restauración de la Sierra de San Miguelito, considerada una de las principales zonas naturales de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca ampliar la recuperación de áreas naturales y fortalecer las medidas de conservación ambiental en las distintas regiones de San Luis Potosí.