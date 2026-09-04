El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la presentación de los resultados de sus primeros dos años de gobierno ante 21 mil potosinas y potosinos reunidos en la Arena Potosí.

La presentación formó parte de la gira nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum para informar directamente a la ciudadanía sobre los avances de su administración y los proyectos que continuarán desarrollándose en el país.

Ricardo Gallardo acompaña a Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe. (cortesía)

Ricardo Gallardo destaca coordinación con Claudia Sheinbaum

El gobernador de Salud Luis Potosí, Ricardo Gallardo destacó que la coordinación permanente con el Gobierno de México se ha traducido en resultados para San Luis Potosí en materia de bienestar social, infraestructura, educación, salud, desarrollo económico y seguridad.

El gobernador Ricardo Gallardo señaló que 340 mil potosinas y potosinos han salido de la pobreza extrema, mientras que los Programas para el Bienestar mantienen cobertura en las cuatro regiones del estado.

En infraestructura, informó que San Luis Potosí ha destinado más de 27 mil 600 millones de pesos para la modernización de carreteras, vialidades y espacios públicos.

Estos recursos se complementan con proyectos federales estratégicos, entre ellos la ampliación del Aeropuerto de Tamuín, las carreteras Ciudad Valles-Tampico y Tamazunchale-Huejutla de Reyes, proyectos ferroviarios de pasajeros y obras hídricas.

Ricardo Gallardo acompaña a Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe. (cortesía)

San Luis Potosí reporta reducción de homicidios

La coordinación entre el Gobierno de San Luis Potosí y la administración federal también contempla proyectos educativos y de salud. Entre ellos se encuentra la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las próximas acciones del IMSS-Bienestar para instalar 400 consultorios médicos gratuitos en municipios de las cuatro regiones, principalmente en comunidades con mayores necesidades de atención preventiva y primaria.

En materia de seguridad, el gobernador Ricardo Gallardo destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con las cifras presentadas, entre enero y julio de 2026 San Luis Potosí registró una reducción de 80.5 por ciento en homicidios dolosos respecto al mismo periodo de 2025, la disminución más alta reportada a nivel nacional. El estado concentró además 0.3 por ciento del total nacional de homicidios dolosos durante ese periodo.

El gobernador, Ricardo Gallardo sostuvo que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permitirá mantener la estrategia contra los delitos de alto impacto y avanzar hacia un San Luis Potosí con mayor bienestar, seguridad y oportunidades para las familias.