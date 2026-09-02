El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, participó en la conmemoración del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, una fecha histórica que representa dos siglos de vida constitucional, defensa de las libertades y construcción institucional en beneficio de las y los potosinos.

El gobernador Ricardo Gallardo destacó que la mejor manera de honrar este legado histórico es hacer que los principios constitucionales se traduzcan todos los días en resultados para la población.

Honrar nuestra Constitución es trabajar con responsabilidad, respetar la ley y hacer realidad los derechos de las y los potosinos; significa que cada niña y niño tenga educación, que las familias accedan a la salud, que exista justicia y que ninguna persona quede al margen del desarrollo de San Luis Potosí. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

Ricardo Gallardo conmemora 200 años de la Constitución de San Luis Potosí. (cortesía)

Constitución mantiene vigencia a 200 años de su promulgación

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, señaló que, a dos siglos de su promulgación, la Constitución mantiene plena vigencia porque protege derechos, establece obligaciones y fija límites claros al ejercicio del poder público. Subrayó que quienes tienen una responsabilidad de gobierno deben actuar siempre con apego a la legalidad, respeto a las instituciones y compromiso absoluto con la ciudadanía.

Además, reconoció al Congreso del Estado y refrendó el respeto del Poder Ejecutivo a su autonomía, facultades constitucionales y pluralidad de ideas. Destacó que la división de poderes representa equilibrio, responsabilidad y certeza institucional, y que la coordinación respetuosa entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial permite avanzar con mayor solidez en la transformación de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo conmemora 200 años de la Constitución de San Luis Potosí. (cortesía)

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, afirmó que esta conmemoración no solamente permite mirar con orgullo los 200 años de historia constitucional de San Luis Potosí, sino también renovar el compromiso de seguir construyendo un Estado con mayores oportunidades, justicia social, bienestar y desarrollo.

La Constitución nos recuerda de dónde venimos, pero también nos marca el rumbo hacia el San Luis Potosí que queremos dejar a las nuevas generaciones: un Estado más justo, más moderno, más próspero y donde la ley esté siempre al servicio de la gente. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí