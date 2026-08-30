El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que San Luis Potosí avanza en la transformación de su modelo de transporte público con la consolidación de RedMetro, sistema que actualmente cuenta con más de 100 unidades eléctricas y ofrece servicio gratuito.

El mandatario estatal señaló que estas acciones buscan posicionar a la entidad como un referente nacional y de América Latina en movilidad sustentable, al incorporar tecnología eléctrica para reducir el impacto ambiental y mejorar las condiciones de traslado de la población.

RedMetro impulsa movilidad sustentable y ahorro para las familias potosinas

Ricardo Gallardo explicó que la modernización del transporte no sólo representa un beneficio ambiental, sino también un ahorro directo para miles de familias que utilizan diariamente este servicio para acudir al trabajo, la escuela, realizar trámites o acceder a otros servicios.

El Gobernador resaltó que contar con alternativas gratuitas de traslado permite disminuir los gastos de movilidad y contribuir a mejorar las condiciones económicas de las familias potosinas. Asimismo, señaló que RedMetro continuará con su proceso de expansión para ampliar la conectividad del estado.

RedMetro avanza en San Luis Potosí con más de 100 unidades eléctricas (Cortesía)

RedMetro busca conectar las cuatro regiones de San Luis Potosí

El sistema contempla nuevas rutas para conectar la zona metropolitana con las regiones Media, Huasteca y Altiplano, con el objetivo de acercar transporte moderno, digno y eficiente a más municipios y comunidades.

De acuerdo con Ricardo Gallardo, la modernización de la movilidad permitirá construir una infraestructura de largo alcance, con mayores alternativas de traslado y una mejor conexión entre las distintas regiones.

El proyecto busca contribuir al desarrollo económico y social de San Luis Potosí, mediante un sistema de transporte público que combine gratuidad, conectividad y tecnología eléctrica.