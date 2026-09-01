El Gobierno de San Luis Potosí a cargo de Ricardo Gallardo mantiene coordinación permanente con autoridades federales para garantizar condiciones adecuadas de estancia y operación a los elementos de la Guardia Nacional desplegados en las cuatro regiones de la entidad.

Por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, coordina acciones con el Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis) y la representación estatal de la Guardia Nacional para atender las necesidades de infraestructura y operación de los elementos de seguridad.

Gobierno de San Luis Potosí fortalece presencia de Guardia Nacional en cuatro regiones. (cortesía)

Coordinación para fortalecer la operación de la Guardia Nacional

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez destacó que contar con espacios dignos y funcionales permite generar mejores condiciones para el desempeño de las tareas de vigilancia, prevención y atención a la población.

El secretario general de Gobierno reiteró la disposición de la administración estatal para mantener el trabajo conjunto con las instituciones federales y contribuir a una mayor capacidad operativa en materia de seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno de San Luis Potosí busca fortalecer las condiciones en las que opera la Guardia Nacional en las cuatro regiones del estado, como parte de la coordinación entre autoridades estatales y federales en beneficio de las familias potosinas.