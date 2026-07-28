En redes se compartieron imágenes de lo que sería un conato de incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Horas más tarde, Pemex descartó el siniestro.

Petróleos Mexicanos (Pemex) mencionó mediante una tarjeta informativa que no está relacionado con fuego, ya que sería una emisión de vapor de agua en un tanque de almacenamiento.

El pasado 20 de julio también se reportó un incendio en la misma planta de la Refinería Dos Bocas por una fuga en una bomba de carga de crudo, que no dejó heridos.

Pemex rechaza nuevo conato de incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas

Alrededor de las 14:45 horas de la tarde de este lunes 27 de julio, se reportó sobre un nuevo conato de incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas.

Al respecto, Pemex descartó que el humo sea consecuencia de un incendio, sino de evaporación en un tanque de almacenamiento, sin explosión ni emisión de humo negro.

Asimismo, negó heridos, reiterando que la columna de humo blanco vista por trabajadores tampoco está relacionada con la Planta Combinada Maya.

El incendio se habría dado a conocer por el periodista Gil Tabasco, quien informó a su vez la presencia del equipo contraincendios en la Planta Combinada Maya de la Refinería Olmeca.

Pemex aclara presencia de humo blanco en Dos Bocas (Pemex)

Refinería Olmeca de Dos Bocas: vapor de agua se suma a estos reportes de incendio

La columna de humo por evaporación de agua se sumaría a los distintos acontecimientos en la Refinería Olmeca de Dos Bocas en lo que va del 2026.

Pues se reportaron otros incidentes en la Refinería Olmeca los días:

9 de abril, incendio confirmado en la bodega de la planta de coque

24 de junio, Pemex aclaró que fue una falla en el sistema de cogeneración en una chimenea,

16 de mayo, se reportó un flamazo durante las labores de mantenimiento que ocasionaron una fuerte columna de humo

Sin embargo, el 17 de marzo tuvo lugar un siniestro tras el desbordamiento de aguas aceitosas por lluvias intensas y el incendio provocó la muerte de 5 personas.