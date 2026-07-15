La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, arremetió contra el expresidente Felipe Calderón tras sus críticas a la refinería Olmeca de Dos Bocas de Pemex.

A través de una publicación en X, Rocío Nahle defendió el proyecto estrella de la 4T de Felipe Calderón y presumió que sí lograron construir una refinería con “tecnología de punta” y el mayor reconocimiento a nivel mundial.

“Nosotros los de la #4T SÍ pudimos construir una refinería... ¿Pero usted qué puede saber de eso?” Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Rocío Nahle responde a Felipe Calderón defendiendo la refinería Dos Bocas

Rocío Nahle, exsecretaria de Energía y actual gobernadora de Veracruz reaccionó al mensaje de Felipe Calderón, quien señaló que Dos Bocas opera solo al 42% de su capacidad, no siguió las mejores prácticas internacionales y tuvo un sobrecosto millonario: de 8 mil a más de 23 mil millones de dólares.

Ante esto, Nahle defendió a Dos Bocas como un proyecto de la 4T con tecnología avanzada y supuesto mayor reconocimiento mundial, asimismo, en la publicación aprovechó para criticar la Estela de Luz también conocida como “Suavicrema”, y una barda por su alto costo e inutilidad que fue construida durante el mandato de Calderón.

Rocío Nahle responde a Felipe Calderón por el tema de la refinería Dos Bocas (@rocionahle / X)

Pues calificó las construcciones de Calderón como “una carísima e inútil torre en forma de suavicrema y una triste barda”, a las que llamó “monumentos a la incapacidad y corrupción”; finalizó su mensaje con vivas a Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación y Pemex.

El enfrentamiento entre Rocío Nahle y Felipe Calderón revive el debate sobre el desempeño de la refinería Dos Bocas, pues aunque el gobierno presume avances, reportes recientes indican que la refinería —con capacidad de diseño de 340 mil barriles diarios— opera alrededor del 60% de su potencial, con altibajos en producción y cuestionamientos por los costos finales.

Nahle, quien supervisó el proyecto durante la administración de AMLO, ha insistido en que se trata de un logro estratégico para la soberanía energética de México; por su parte, opositores como Calderón continúan señalando sobrecostos, retrasos y una operación por debajo de lo prometido.