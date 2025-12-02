José María Martínez Martínez, mejor conocido como "Chema Martínez", es un político y abogado mexicano. A finales de 2024 rindió protesta como regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, después de haber construido una amplia trayectoria tanto en Morena como en el PAN.

¿Quién es Chema Martínez?

Chema Martínez es un político y abogado mexicano que ha ocupado diversos cargos en la política local y federal. En 2024 fue candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, aunque perdió la contienda frente a la actual presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

Previo a su incorporación a Morena, desarrolló la mayor parte de su carrera en el PAN, donde fue diputado local, coordinador de bancada, regidor de Guadalajara y senador por Jalisco.

En 2021 se unió a Morena, partido en el que coordinó la fracción parlamentaria en el Congreso de Jalisco y donde también se desempeñó como diputado antes de asumir su actual cargo como regidor.

¿Qué edad tiene Chema Martínez?

En 2025, Chema Martínez tiene 53 años.Nació el 9 de junio de 1972 en Valle de Guadalupe, Jalisco.

¿Chema Martínez tiene esposa?

Sí. En sus redes sociales, Chema Martínez ha presentado a su esposa Nadia, quien lo acompañó durante su campaña electoral en Guadalajara.

¿Qué signo zodiacal es Chema Martínez?

Chema Martínez es Géminis, signo asociado con la adaptabilidad, comunicación y pensamiento ágil.

¿Chema Martínez tiene hijos?

Se sabe que Chema Martínez y su esposa tienen un hijo, quien lo acompañó durante la jornada electoral de 2024.La información sobre él se mantiene privada.

¿Qué estudió Chema Martínez?

Chema Martínez es egresado del ITESO y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo.

¿En qué ha trabajado Chema Martínez?

Chema Martínez ha desarrollado su trayectoria principalmente en el servicio público y en el ejercicio del derecho.

Entre sus cargos destacan: