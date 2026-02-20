El video que desató polémica en Chignahuapan y que el alcalde terminó borrando

El alcalde municipal de Chignahuapan en el estado de Puebla, Juan Rivera Trejo se vuelve tendencia, tras un video que desató polémica.

Tanta ha sido la polémica, que el propio alcalde municipal de Chignahuapan terminó borrando el video.

Alcalde de Chignahuapan desata polémica, pues como regalo de San Valentín habría recibido un fajo de billetes

El alcalde Juan Rivera de Chignahuapan ha sido objeto de críticas, tras un video en el que aparece con su regalo de San Valentín, obsequio que llama la atención pues el funcionario habría recibido un fajo de billetes.

En el video se puede ver el momento en que la esposa del alcalde de Chignahuapan es sorprendida con un gran regalo de flores y peluche gigante incluido, sin embargo, en detalles se ve al servidor sosteniendo su obsequio.

Regalo del alcalde de Chignahuapan que causa críticas, pues para muchos de los internautas es obvio como esconde un gran fajo de billetes.

Lo que sorprende aún más a los residentes locales, por tan lujosos regalos entre el alcalde de Chignahuapan y su esposa, haciendo que ante la presión por las críticas terminará borrando el video.

🧐 El alcalde de #Chignahuapan, Juan Rivera, publicó un video regalando un oso de peluche a su esposa, pero comentarios sobre lo que llevaba en la mano desataron polémica y el reel fue eliminado. pic.twitter.com/KquPlrZ1J3 — Periódico e-consulta (@e_consulta) February 20, 2026

Alcalde de Chignahuapan asegura que la gente tiene mucha imaginación

Ante la polémica por el fajo de billetes como regalo de San Valentín, el alcalde de Chignahuapa sale a deslindarse.

“En las últimas horas algunos andan “creativos” queriendo tergiversar un regalo que me dio mi esposa, que ni siquiera había sacado de la envoltura, como si fuera un fajo de billetes. Hay que tener mucha imaginación... o muy poca seriedad”. Juan River, alcalde de Chignahuapan

Así como el alcalde de Chignahuapan pidió dejar de “hacer chismes y hasta meten a la familia", tras video que causa polémica por fajo de billetes.