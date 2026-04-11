La dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindó de Angélica Valdés, regidora de Nogales que fue arrestada en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Partido Verde aseguró que Angélica Valdés no es militante ni simpatizante de dicha organización política.

Partido Verde se deslinda de Angélica Valdés tras su arresto en Sonora (Especial)

Cabe señalar que Angélica Valdés fue detenida cuando presuntamente acudió a los juzgados de Hermosillo, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude.

Partido Verde rechaza cualquier relación con Angélica Valdés, regidora en Sonora acusada de fraude

Tras darse a conocer el arresto de Angélica Valdés, el Partido Verde de Sonora emitió un comunicado en donde rechazó tener cualquier relación con la regidora de Nogales.

El PVEM afirmó que Angélica Valdés ocupó la regiduría debido a que fue siglada en determinado momento, pero esto se debió a sus nexos con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la cual fungió como líder sindical.

Así, el Partido Verde Sonora se deslindó de forma tajante de cualquier comportamiento o delito que se le impute a Valdés, calificando las acusaciones como acciones de carácter individual y reiterando que no sostiene ninguna relación con ellos.

Partido Verde se deslinda de Angélica Valdez tras su arresto en Sonora (PVEM Sonora)

De esta manera externaron su respeto a las investigaciones que se llevan a cabo en contra de la regidora de Nogales, así como a las autoridades involucradas.

Externaron su confianza en que las autoridades actuarán en respeto al debido proceso, y señalaron que será la propia Angélica Valdés quien deberá defenderse ante las instancias correspondientes.