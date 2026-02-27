El director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Jorge Alberto Zaragoza González, celebró su cumpleaños en las oficinas de esta dependencia.

A través de redes sociales se divulgaron los videos en los que se observa adornos, globos, mesas en las oficinas de la SEP, además de que se contrató música en vivo para la celebración.

Director de RH arma fiesta de cumpleaños en oficinas de la SEP (Especial)

Arman fiesta de cumpleaños en oficinas de la SEP para Jorge Alberto Zaragoza González, director de RH

Fuentes revelan que el titular de Recursos Humanos de la SEP, Jorge Alberto Zaragoza González, celebró su cumpleaños dentro de las oficinas de la dependencias y durante horario laboral.

En redes sociales se divulgaron las imágenes y videos de la fiesta de cumpleaños del director de RH de la SEP, lo que causó gran inconformidad entre los usuarios y desató críticas.

La fiesta de cumpleaños de Jorge Alberto Zaragoza González fue señalada como incongruente, al tener un discurso de “austeridad” y utilizar las oficinas de la SEP para realizar un evento privado.

Cabe mencionar que este suceso se da tras semanas del despido de Marx Arriaga, quien en diversas ocasiones denunció que, en lo más profundo, la SEP estaba llena de corrupción.