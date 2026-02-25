A través de redes sociales se dio a conocer un video de Rosa María Huerta Valdez, regidora del PVEM de Rioverde, San Luis Potosí, en el que fue grabada con un bailarín stripper al interior de su oficina.
Pese a las criticas que este acto generó, la propia regidora aseguró que disfrutó del baile, por lo que dijo le “valen puritita m...” las críticas.
Pero, ¿quién es Rosa María Huerta Valdez? Esto sabemos de la polémica regidora del PVEM en el municipio de Rioverde, en el estado de San Luis Potosí.