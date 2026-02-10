De acuerdo con diversos medios de comunicación, el reloj Rolex que puso en la mira a Sergio Miguel Martín Castellanos, Diputado del PT, no es un diseño nuevo: sin embargo, su costo es siendo alto.

Se trataría de un reloj Rolex Submarine Starbucks 126610LV, lanzado en 2024, cuyo costo es de 224,317 pesos, según lo revelado en el portal de esta lujosa marca.

Características del Rolex Submariner de Diputado del PT

Material: Acero

Dimensiones: Caja de 41 mm

Bisel giratorio unidireccionalEsfera negra intensa con índices y agujas de oro blanco de 18 quilatesMaterial Luminiscente: Luminova

Maquinaria Automática

Extensible de Oystersteel con tres eslabones de acero.

Relox Rolex Submarine Starbucks 126610LV (Rolex)

Exhiben a Diputado del PT con lujoso Rolex

Sergio Miguel Martín Castellanos, Diputado del PT en Jalisco, fue exhibido usando un reloj Rolex Submariner Starbucks, utilizado frecuentemente por buzos profesionales.

Jorge García, colaborador de EmeEquis, publicó en la red social X, una fotografía de Sergio Miguel Martín Castellanos, de edad desconocida, junto al exalcalde de Tequila.

En aquel momento, el diputado del PT lucía un traje gris, camisa blanca, corbata a juego con un colorido pañuelo y una corbata en la que predominaba el tono rosa.

Debido a que el simpatizante levanta la mano izquierda, se aprecia un lujoso rolex en su muñeca izquierda.

Exhiben a diputado del PT usando lujoso rolex (@jorgegogdl / X)

Se desconoce la fecha en que la instantánea fue tomada; no obstante, este dato pasa a segundo plano.

El reloj inevitablemente ha generado polémica alrededor del colega de Diego Rivera Navarro, de aproximadamente 45 años de edad.

Y es que ambos políticos pertenecen a la colisión que impulsó la Cuarta Transformación, movimiento que promueve austeridad entre senadores y diputados del partido que la creó.

Hasta el momento, Sergio Miguel Martín Castellanos guarda silencio sobre su reloj, mientras que la oposición pide la rendición de cuentas claras.