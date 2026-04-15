De cara a las elecciones 2027 en las que se renovará la gubernatura del estado de Michoacán, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, se destapó como aspirante a la candidatura del PAN.

Lo anterior debido a que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional lo nombrará, el próximo 16 de abril, como “defensor de la familia y el cambio” en el estado.

“El jueves voy a ser nombrado defensor de la familia y el cambio de Michoacán (por el PAN)” Alfonso Martínez

Además, manifestó su optimismo por hacer un buen papel en la contienda electoral del 2027, pues aseveró que hay condiciones para sacar a Morena de Michoacán y otros estados.

Alfonso Martínez se perfila para buscar candidatura del PAN en Michoacán

El jueves 16 de abril, la dirigencia del PAN en el estado de Michoacán celebrará un acto en el que nombraría a Alfonso Martínez como su candidato al gobierno de la entidad para las elecciones 2027.

Así lo reveló el propio alcalde de Morelia, quien adelantó que se le va a nombrar como el “defensor de la familia y el cambio de Michoacán”, puesto que sería preámbulo de su candidatura.

“El jueves por la tarde estará el dirigente nacional, Jorge Romero, en Morelia, en un evento en donde estaremos presentes y seremos parte, y precisamente se hablará de esos temas (electorales)” Alfonso Martínez

Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia (Cortesía)

Sobre ello, Alfonso Martínez recordó que ese día habrá una visita del líder nacional del PAN, Jorge Romero, para un evento en el que se abordará el tema electoral en Michoacán.

Sin embargo, declaró que por respeto al marco legal en materia electoral, de momento no puede hablar de forma abierta sobre las proyecciones de cara a las elecciones 2027.

Alfonso Martínez confía en que Morena saldrá de varios estados en 2027

Al adelantar su eventual designación como candidato del PAN a la gubernatura de Michoacán para las elecciones 2027, el alcalde Morelia, Alfonso Martínez, se dijo confiado en que Morena saldrá de varios estados.

Sobre ello, el presidente municipal afirmó que en varias entidades están dadas las condiciones claras para que Morena sea desplazado por su ineficiencia y quedar en claro que son “más de lo mismo”.

“Por supuesto que están dadas las condiciones para que en muchos lugares no continúe gobernando Morena y, sin duda alguna, Michoacán es uno de ellos” Alfonso Martínez

En ese sentido, Alfonso Martínez resaltó que el caso de Michoacán es uno de los ejemplos más evidentes, motivo por el que se dijo totalmente listo para “seguir levantando la voz en favor de los ciudadanos”.