El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Andrés Mijes, formalizó su registro en la Ciudad de México para participar en el proceso interno rumbo a la defensa del movimiento en la entidad. Durante el acto estuvo acompañado por su familia y simpatizantes que respaldaron su proyecto político.

Tras su registro, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, afirmó sentirse agradecido y señaló que su objetivo es recuperar el Nuevo León original, con los valores que aseguró, han distinguido históricamente a la entidad.

Andrés Mijes formalizó su registro para la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Nuevo León y afirmó que busca recuperar los valores del "Nuevo León original". (cortesía)

Andrés Mijes plantea una transformación basada en valores y destaca el potencial de Nuevo León

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Nuevo León, Andrés Mijes, explicó que su propuesta está sustentada en principios como la honestidad, la cercanía con la ciudadanía, el cumplimiento de la palabra y la capacidad para resolver problemas, valores que aseguró han permitido impulsar resultados con la denominada "4T Norteña“.

Sostuvo que su aspiración responde a una responsabilidad con las familias de Nuevo León y no a un proyecto personal, al considerar que la entidad enfrenta diversos desafíos derivados de decisiones del actual gobierno.

Asimismo, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Nuevo León, Andrés Mijes, afirmó que Nuevo León cuenta con las condiciones para convertirse en uno de los principales motores del desarrollo nacional bajo el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que llamó a recuperar la confianza, la cultura del trabajo y la búsqueda de la prosperidad con justicia social.

Por lo que convocó a fortalecer la unidad para enfrentar retos como la inseguridad, la movilidad, la contaminación y la escasez de agua, al asegurar que la transformación debe seguir avanzando en beneficio de las familias nuevoleonesas.