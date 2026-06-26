El senador con licencia, Waldo Fernández, se registró oficialmente por Morena como aspirante a la gubernatura de Nuevo León para las elecciones 2027.

A través de un comunicado, Morena confirmó que además de Waldo Fernández hay cinco aspirantes más, quienes contenderán en el proceso interno para el proceso electoral 2027 en el estado de Nuevo León:

Waldo Fernández hace oficial su registro por Morena para la gubernatura de Nuevo León en 2027

Waldo Fernández hizo oficial su registro para participar en la contienda interna de Morena en la que buscará ser el candidato para la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Se espera que, a través del método de encuesta, se defina quién posee la mayor aceptación popular y se perfile rumbo a la candidatura.

Waldo Fernández se registra por Morena para la gubernatura de Nuevo León (Morena)

Morena manifestó que ello garantizará un proceso transparente y de equidad que brinde legitimidad al proyecto que la llamada Cuarta Transformación busca establecer en el norte del país.

Durante su registro, Waldo Fernández criticó lo que llamó la cultura del “trampolín” político, refiriéndose a gobernantes que dejan sus responsabilidades estatales para buscar una candidatura presidencial.

En este sentido, el senador con licencia reafirmó su apoyo a una iniciativa legal que impida a los mandatarios estatales solicitar licencias temporales con propósitos electorales.

En tanto, Waldo Fernández se dijo optimista por el proceso interno de Morena en el que participará, a la espera de los resultados que definirán al candidato guinda en la entidad norteña.