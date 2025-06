Un video captó a un guardia de seguridad de Bodega Aurrera que se enfrentó a un grupo de farderos en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Los hechos fueron denunciados por el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales, donde dio cuenta del caso que ocurrió en la sucursal de Bodega Aurrera ubicada entre la avenida Gobernadora y la vía R1, en la colonia Tulpetlac.

El video difundido por el comunicado en su cuenta de X generó una serie de reacciones de distintas personas quienes, en su mayoría, se manifestaron a favor de las acciones que tomó el guardia de seguridad de Bodega Aurrera.

VIDEO: Guardia de Bodega Aurrera enfrentó a farderos en Ecatepec, Estado de México

Un guardia de seguridad de Bodega Aurrera grabó un video con su celular del instante en el que enfrentó a un grupo de farderos en Ecatepec, Estado de México.

En primera instancia, el registro dio cuenta del momento en el que el guardia se aproximó a tres personas para señalarles que serían objeto de una revisión; “observación, ¿no, flaquito? Ya te la sabes", le dijo el empleado de Bodega Aurrera a una de las personas identificadas.

Sin embargo, estas palabras generaron molestia en el hombre a quien se refirió, por lo que respondió: “ahí, ahí, revísame ahí, we. No me voy a hacer para donde tu me digas, eh, mijo”.

“Por eso, flaco, eh, no te pongas al pedo, no te pongas al pedo”, insistió el guardia de Bodega Aurrera para luego señalar: “Si ya sabe que es la rata, ¿qué le hace a la mamada? Aquí no se meta a chambear bien verga“.

Fue en este punto que una mujer intervino y golpeó la cámara del guardia de seguridad. Ante ello, el empleado sacó un tolete y le dijo: “Sí está por la verga, mija. ¿Quiere ver?“.

Luego de estas acciones, se dio un conato de enfrentamiento entre los farderos y el trabajador.

VIDEO: Farderos se enfrentan a guardia de Bodega Aurrera y rompen un cristal de la sucursal en Ecatepec, Estado de México

El mismo video registró un conato de enfrentamiento entre el guardia de seguridad de Bodega Aurrera y el grupo de farderos, quienes llevaron a cabo destrozos en la sucrusal de Ecatepec, Estado de México.

Una de las personas identificadas rompió una de las instalaciones de publicidad de Bodega Aurrera, además de usar un carrito del supermercado para lanzarlo en contra del personal, mientras que el guardia repitió: “sáquese a la verga” y “¿qué, mijo? ¿namás así?“.

Finalmente, uno de los farderos lanzó un carrito en contra de una de las puertas de cristal de la tienda y lo rompió; acto seguido, las tres personas en cuestión huyeron del lugar de los hechos.

El periodista Carlos Jiménez informó en sus redes sociales que la policía municipal de Ecatepec no llegó para detener a los implicados, por lo que solicitó hacer cualquier tipo de denuncia ante la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Fiscalía General de Justicia del Estado de México.