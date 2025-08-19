El Hotel Mundo Maya Tulum ya opera con normalidad tras la erradicación de la plaga del escarabajo barrenador.

Así, continúa ofreciendo servicio normal y seguro a huéspedes y visitantes en la zona costera de Tulum.

Hotel Mundo Maya Tulum erradica al escarabajo barrenador

La presencia del escarabajo barrenador, detectada en octubre de 2024, fue eliminada en febrero de 2025 mediante una intervención profesional que cumplió con estándares ambientales y sanitarios.

Actualmente, el Hotel Mundo Maya Tulum implementa un programa regular de fumigación especializada para prevenir afectaciones futuras y conservar sus instalaciones.

Este se realiza en línea, con prácticas internacionales de sostenibilidad y protección ambiental.

Grupo Mundo Maya reafirma compromiso con la transparencia

Grupo Mundo Maya reafirma su compromiso con la transparencia en sus procesos, la seguridad de huéspedes y colaboradores, además de la protección del patrimonio natural de Tulum.

El Hotel Mundo Maya Tulum permanece abierto al público, operando sin interrupciones bajo estándares internacionales de calidad, higiene y sostenibilidad.