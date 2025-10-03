El Aeropuerto de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” fue reconocido entre los 25 mejores aeropuertos a nivel mundial el 3 de octubre de 2025, marcando un momento histórico para la infraestructura aeroportuaria del sureste mexicano.

Aeropuerto de Tulum en el Top 25 Airports 2025

La distinción fue otorgada por la organización International Top 25, que desde 2014 destaca a las mejores empresas del mundo en sectores como hotelería, gastronomía, bienestar y aviación, ofreciendo al público una guía de establecimientos y servicios excepcionales a nivel global.

El Aeropuerto de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” recibe el premio International Top 25 Airports 2025. (Cortesía)

La entrega del reconocimiento se realizó en las instalaciones del aeropuerto, con la participación de autoridades, colaboradores y representantes del sector aeronáutico. Entre los criterios evaluados se incluyen:

Calidad de productos y servicios

Atención al cliente

Satisfacción del personal

Estado de las instalaciones

Impacto en la comunidad

Valor aportado a la industria aeronáutica internacional

El Aeropuerto Internacional de Tulum destacó no solo por su desempeño operativo, sino también por su constante innovación y mejora continua.

Este premio representa una oportunidad para fortalecer la conectividad regional, atraer a viajeros que valoran seguridad, tecnología y excelencia, y consolidar al aeropuerto como un actor clave en el turismo y la movilidad de México.