Ante la preocupante caída del turismo en Tulum en el estado de Quintana Roo, ahora en redes sociales exhiben los precios de comida que espantan no solo a los turistas, sino a todos.

Tras viralizarse una serie de publicaciones en las que son exhibidas las cartas de menús y hasta bebidas con precios más que exorbitantes.

Basta señalar que una gordita de chicharrón más una cerveza cuesta en Tulum nada más ni menos que 350 pesos, o una quesadilla de 200 a 250 pesos.

Y eso no es tomo con los precios de comida en Tulum que espantan a los turistas, pues entre otras opciones, una orden de 3 tacos al pastor tiene un costo de 200 pesos.

Por su parte las bebidas no se quedan atrás con los altos precios en Tulum que espantan a los turistas.

Ya que en la carta de bebida las opciones de un vaso de ron, vodka, tequila o whisky para los turistas les costaría 400 pesos .

Con ello, es sin duda que los precios de comida y bebidas en Tulum espanten a los turistas, pero no serían los único caro en costos de la zona.

Precios en general espantan a los turistas en Tulum

Luego de ser exhibido los precios de comida en Tulum que espantan a los turistas, también los internautas han señalado que no es lo único caro en la zona.

Ya que los servicios de transporte Tulum también se distinguen por sus altos costos para el turismo.

Basta señalar que el servicio express de taxi más barato es de 600 pesos y solo es para un viaje a la terminal de Tulum.

Mientras que el servicio de taxi express para Mahahual, Bacalar o Chetumal tienen el increíble precio de 11 mil 842 pesos.