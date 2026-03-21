La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, firmaron la Declaratoria de Interés Nacional del Turismo Comunitario, estrategia que busca transformar el modelo turístico del país y poner en el centro a los pueblos originarios.

El anuncio se realizó en Tihosuco, una comunidad con gran valor histórico, donde se destacó que esta política pública reconoce el papel del “México profundo” en el desarrollo económico y cultural del país.

Maya Ka’an: Primer destino de turismo comunitario en México

Durante el evento, se subrayó que esta iniciativa no será solo simbólica, ya que contará con respaldo institucional y recursos para su implementación, con participación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Uno de los ejes centrales de esta declaratoria es el fortalecimiento de Maya Ka’an, considerado el primer destino de turismo comunitario del país.

Este proyecto abarca cerca de un millón de hectáreas e integra a 76 comunidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, beneficiando a más de 100 mil personas.

Maya Ka’an se posiciona como referente del turismo comunitario en México (cortesía)

El modelo apuesta por un turismo sustentable, donde las comunidades participan activamente en la oferta de experiencias culturales, gastronómicas y naturales, generando ingresos directos y fortaleciendo su identidad.

Entre las acciones impulsadas se encuentran rutas turísticas como “Guerra de Castas”, así como la capacitación de prestadores de servicios y cocineras tradicionales, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural y mejorar la calidad de la atención a visitantes.

La gobernadora Mara Lezama destacó que este proyecto representa un cambio de visión en el turismo, donde las comunidades dejan de ser espectadoras para convertirse en protagonistas de su propio desarrollo.

Maya Ka’an se posiciona como referente del turismo comunitario en México (cortesía)

Por su parte, Claudia Sheinbaum enfatizó que el turismo comunitario es una oportunidad para distribuir mejor la riqueza generada por esta actividad y garantizar beneficios directos para las poblaciones locales.

Con esta estrategia, México busca posicionarse como referente internacional en turismo sostenible, al integrar desarrollo económico, preservación cultural y bienestar social en un mismo modelo.