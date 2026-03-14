La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció la apertura de una nueva ruta directa que conectará a la ciudad de Monterrey con Cozumel, una apuesta estratégica para fortalecer la conectividad aérea y atraer a más visitantes del norte del país hacia la “Isla de las Golondrinas”.

La nueva ruta será operada por la aerolínea Viva Aerobus y permitirá ampliar la llegada de turistas provenientes del norte del país hacia la isla de Cozumel, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe. De acuerdo con el anuncio, la ruta reiniciará operaciones el 26 de marzo y contará con dos frecuencias semanales, programadas para los días jueves y domingo.

Mara Lezama impulsa conectividad aérea en Quintana Roo

El itinerario contempla que el vuelo salga desde Monterrey a las 16:35 horas, con llegada a Cozumel a las 19:50 horas. Para el trayecto de regreso, la salida desde la isla será a las 20:30 horas, con aterrizaje en Monterrey a las 22:15 horas.

Cada operación tendrá capacidad para transportar hasta 180 pasajeros, lo que permitirá incrementar el flujo de turistas hacia el destino caribeño y dinamizar la actividad económica local.

El fortalecimiento de la conectividad aérea es una de las estrategias impulsadas por el gobierno estatal para consolidar al Caribe Mexicano como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, atrayendo tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Cozumel fortalece turismo con nueva ruta aérea desde Monterrey (cortesía)

El Aeropuerto Internacional de Cozumel registró durante 2025 la llegada de más de 646 mil pasajeros, cifra que refleja el crecimiento sostenido del destino y la recuperación del sector turístico en la región.

La nueva ruta aérea es resultado de los esfuerzos de promoción turística realizados por el gobierno de Quintana Roo en eventos internacionales como la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Madrid, y la feria turística ANATO realizada en Bogotá.

Con esta nueva conexión aérea, el gobierno estatal busca impulsar el turismo como motor de desarrollo económico, fortalecer la conectividad de la región y generar mayores oportunidades para las comunidades locales.