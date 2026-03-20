La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó la inauguración de la 89ª Convención Nacional Bancaria, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde destacó que la entidad avanza en desarrollo económico con el objetivo de convertirse en referente financiero y tecnológico en América Latina.

La mandataria estuvo acompañada por el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; y el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, donde subrayó que Quintana Roo ha fortalecido sus finanzas públicas, logrando niveles históricos en certificación crediticia.

Cancún avanza como hub financiero y tecnológico en México y América Latina

Lezama destacó que agencias como Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch y HR Ratings han elevado la evaluación del estado, alcanzando incluso calificaciones de doble A en 2025, lo que significa mayor confianza para la inversión extranjera, fortalecimiento económico y mayor generación de empleos de calidad.

Además, señaló que estos resultados son gracias a la disciplina financiera y al fortalecimiento institucional, logrando una reducción de alrededor de 5 mil 700 millones de pesos en la deuda pública. Mientras que la razón de deuda sobre ingresos pasó de 103% a 63%; y los ingresos propios crecieron 70%.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum explicó la estrategia impulsada en México para garantizar una estabilidad financiera. Además, destacó el aumento a los créditos y facilitar el uso de los sistemas digitales, para el bienestar y la prosperidad compartida de mexicanas y mexicanos.

Quintana Roo avanza hacia un Distrito Financiero y Tecnológico en Cancún

Lezama reconoció el trabajo de la banca al señalar que Cancún se ha posicionado como un ejemplo de colaboración entre el sector público y financiero. Asimismo, destacó que Quintana Roo recibe más de 20 mil millones de dólares al año y cerca de 28 millones de visitantes.

La gobernadora subrayó que la entidad tiene la necesidad de diversificar la economía, innovar y mirar hacia nuevas oportunidades, es por ello que se ha impulsado el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, proyecto que busca aprovechar la ubicación estratégica, la conectividad global y la fortaleza económica para generar un centro especializado en servicios financieros, tecnología e innovación.

Cancún busca consolidarse como hub financiero. (cortesía)

Este desarrollo contempla atraer inversiones nacionales e internacionales mediante incentivos fiscales y regulatorios, con una proyección de inversión de entre mil 100 y mil 300 millones de dólares en la próxima década.

Además, se estima la generación de entre 9 mil y 11 mil empleos directos, así como más de 22 mil indirectos, lo que fortalecería sectores especializados y la competitividad regional. El proyecto se alinea con el Plan México y los Polos del Bienestar impulsados por el gobierno federal, consolidando a Cancún como un nodo clave en la economía global.

Claudia Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer el acceso al crédito y el uso de herramientas digitales para impulsar la prosperidad compartida en el país.

Finalmente, Mara Lezama enfatizó que ampliar la inclusión financiera, especialmente para las mujeres, es fundamental para construir una economía más justa y con mayores oportunidades.

Con este panorama, Quintana Roo busca consolidarse no solo como potencia turística, sino también como un referente financiero y tecnológico en América Latina, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo e inversión.